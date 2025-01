Roma, caso Paredes: lui spinge per il Boca, Ranieri vuole Casemiro o Jorginho

2 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Leandro Paredes sta diventando un caso alla Roma. Il centrocampista argentino, tornato centrale dopo l'avvento di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa, vorrebbe lasciare la Capitale già in questa sessione di mercato, nonostante un contratto che scade il prossimo giugno. Il Boca Juniors sarebbe intenzionato a riportarlo subito in Argentina, ma deve fare i conti con problemi economici che, almeno per il momento, non permettono di farsi carico dell'oneroso ingaggio del centrocampista. E la nostalgia di casa di Paredes sta diventando un problema anche per la Roma, che si sta muovendo sul mercato per individuare un profilo adatto a sostituirlo. Negli scorsi giorni, secondo quanto riportato da ESPN, Paredes avrebbe scritto direttamente a Juan Roman Riquelme, ex leggenda del Boca oggi presidente, per accelerare la trattativa: "Io voglio giocare con voi, voglio venire ora. Manca poco alla fine del mercato. Perché non colmiamo la distanza tra la vostra offerta e le mie richieste, per il bene di tutti?", sarebbe stato il messaggio. Secca la risposta dell'ex numero 10 argentino: "Questo è il massimo che possiamo offrire". Troppi, dunque, i 4,5 milioni percepiti da Paredes alla Roma per il Boca, che è arrivato a offrire la metà. Leandro, insomma, per tornare agli Xeneizes dovrebbe decidere di abbassarsi sensibilmente l'ingaggio, oppure aspettare giugno e la fine naturale del suo contratto con la Roma. Intanto, il nervosismo del giocatore è visibile anche in campo, con Ranieri che ne ha parlato dopo la vittoria contro l'Eintracht Francoforte, che ha regalato ai giallorossi i playoff di Europa League: "Io non trattengo nessuno", ha detto il tecnico giallorosso in conferenza stampa, "sarei molto dispiaciuto se Paredes dovesse andare via, è un campione. Ma capisco le dinamiche familiari". In attesa di scoprire il futuro di Paredes, la Roma si è mossoa per trovare un'alternativa valida sul mercato, scontrandosi però con le richieste di Ranieri. Piuttosto che un giovane in rampa di lancia, come ad esempio Bondo del Monza, l'allenatore giallorosso vorrebbe un profilo pronto e d'esperienza, che possa far fare un salto di qualità in campo e nello spogliatoio. Negli scorsi giorni la Roma si è informata sulla situazione Casemiro con il Manchester United. Il centrocampista brasiliano è in rotta con i Red Devils, e in particolare con il nuovo allenatore Ruben Amorim, e sarebbe pronto a partire, ma l'ingaggio rimane il vero ostacolo nella trattativa. Gli 11 milioni percepiti dal giocatore sono troppi per le casse della Roma, che deve fare i conti anche con la concorrenza di diversi club arabi. Più abbordabile invece lo stipendio di Jorginho, centrocampista in uscita dall'Arsenal. Quello dell'ex nazionale azzurro è stato uno dei nomi fatti da Ranieri alla dirigenza, che ha allacciato i primi contatti con i Gunners per capire la fattibilità dell'operazione. —[email protected] (Web Info)

