(Adnkronos) – Bus turistico in fiamme sulla corsia esterna del Grande Raccordo anulare di Roma (Gra), all'uscita tra Casilina e Prenestina, nessun ferito. Alle 8.30 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti con tre mezzi (12A, 10A, AB10) dopo che era giunto alla Sala Operativa la segnalazione di un pullman turistico in fiamme sull'A90. Al momento dell'incendio nessuna persona si trovava all'interno. L’autista, accortosi del fumo, è riuscito a mettersi sulla corsia di emergenza e a scendere in tempo prima che le fiamme prendessero forza. Inevitabili le ripercussioni al traffico, con lunge code che si sono formate tra Tuscolana e Prenestina. —[email protected] (Web Info)

