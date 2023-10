ROMA – “Bufera a domicilio” in scena al Teatro degli Audaci

Condividi

In scena 19 al 29 ottobre, al Teatro degli Audaci (Roma), “Bufera a domicilio” di Alessandro Carvaruso, con Alessandra De Pascalis, Rocco Ciarmoli, Giacomo Rosselli, Laura De Marchi e Mauro Tiberi. Vincitore di 4 premi al Roma Comic Off.

LO SPETTACOLO

È il giorno del ricevimento per l’inaugurazione della nuova casa dei novelli sposi, lei in fibrillazione, lui più calmo e pacato. Le dinamiche tra uomo e donna, quelle classiche, quelle di tutti i giorni, quelle che vengono definite banali, le uniche di cui abbia senso parlare, su cui abbia senso ridere. A confondere il già difficile momento arriva inaspettatamente l’ex marito di lei che è deciso a riconquistarla. Ma se non fosse tutto, a ingarbugliare ancora di più, entra in scena la sua ex amante con cui ha avuto una relazione per anni all’insaputa di tutti. Artemio, il portiere del palazzo condisce tutto con momenti esilaranti. Il finale è certamente un colpo di scena.

7 Nomination al Roma Comic Off 2022

4 Premi: Miglior spettacolo – Miglior regia – Miglior attore protagonista (Rocco Ciarmoli) – Coppa Julio Solinas (Rocco Ciarmoli)

Titolo: Bufera a domicilio

Genere: Commedia degli equivoci

Scritto e diretto da: Alessandro Carvaruso

Cast: Alessandra De Pascalis, Rocco Ciarmoli, Giacomo Rosselli, Laura De Marchi, Mauro Tiberi

Luci e suono: Roberto Di Maio

Info e prenotazioni : 06.94376057

I Teatro degli Audaci (Roma) è in Via Giuseppe de Santis 29