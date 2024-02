Condividi

(Adnkronos) – Una bimba di 2 anni è stata attaccata dai cani dei nonni, tra i quali un pastore tedesco, oggi 16 febbraio, intorno alle 11.10 in un'abitazione di Anguillara Sabazia, vicino Roma. Aggredita anche la nonna, proprietaria degli animali. La piccola è stata elitrasportata al Policlinico Gemelli di Roma dove le sono state riscontrate lesioni multiple a viso e arti. Intubata e ventilata, è in sedazione profonda, ricoverata in prognosi riservata in terapia intensiva pediatrica. La nonna, anche lei ferita, è stata invece ricoverata all'ospedale San Camillo. —[email protected] (Web Info)