Roma-Atalanta 0-2, nerazzurri volano e giallorossi sprofondano

(Adnkronos) – L'Atalanta batte 2-0 la Roma nel posticipo del lunedì della 14/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico. A decidere il match le reti di De Roon al 69' e dell'ex Zaniolo all'89'. In classifica i nerazzurri sono secondi con 31 punti, uno in meno del Napoli capolista, i giallorossi quindicesimi insieme al Lecce a quota 13. Non si ferma la striscia vincente dell'Atalanta che conquista l'ottava vittoria di fila in Serie A. La squadra nerazzurra sale così a quota 31 in classifica riportandosi a -1 dal Napoli capolista. Si aggrava la crisi della Roma, al quarto ko di fila, che scivola al 15° posto in classifica con 13 punti come il Lecce. Dopo pochi secondi orobici pericolosi con un'accelerazione sulla sinistra di Lookman che va via e prova a mettere in mezzo un buon pallone, la difesa di casa libera. Al 4' chance anche per la Roma con una conclusione potente dalla distanza di Paredes, Carnesecchi in tuffo devia in angolo. Al 13' capitolini vicini al gol con una gran conclusione di Koné che sfiora l'incrocio dei pali. Al 23' gol annullato alla 'Dea'. Lookman scarica per De Roon, l'olandese serve Bellanova, la palla torna a Lookman che da posizione di fuorigioco supera Svilar. Al 28' l'Atalanta ci prova con un'incursione di Ederson, la difesa capitolina salva in angolo. Alla mezz'ora gran palla di Ederson per De Ketelaere che non trova la deviazione vincente. Al 40' azione in percussione dell'Atalanta con De Ketelaere e Kossounou, palla in mezzo, la difesa della Roma se la cava. Torna a farsi vedere la squadra di casa in avvio di ripresa, al 3' Dybala rifinisce per Dovbyk che non riesce ad arrivare sulla palla anticipato di un soffio da Carnesecchi. All'8' Guida ammonisce la 'Joya' proteste. Un minuto dopo doppio cambio per Gasperini con Cuadrado e Samardzic che sostituiscono Ruggeri e Retegui. Al 17' primo cambio per Ranieri che inserisce Shomurodov al posto di Dovbyk. Nell'Atalanta scocca l'ora dell'ex Zaniolo e di Brescianini che entrano per De Ketelaere e Lookman. Al 24' il gol partita di De Roon. Azione insistita dei nerazzurri con conclusione finale del centrocampista olandese, deviata da Celik, che mette completamente fuori tempo Svilar. Al 27' esce proprio il terzino turco, entra Salemaekers. fuori anche Hummels, dentro El Shaarawy. Al 31' il neo entrato Saelemaekers mette in mezzo un buon pallone, Mancini si allunga e colpisce con la punta del piede ma non riesce a indirizzare in porta la conclusione. Al 37' Ranieri esaurisce i cambi: Zalewski e Soulé sostituiscono Dybala e Cristante. Al 38' ospiti vicini al secondo gol: Ederson ben trovato a centro area, apre troppo l'interno davanti a Svilar e manda a lato. Al entra Djimsiti, al posto di Kossounou e anche Gasperini termina le sostituzioni. Al 43' calcio di punizione battuto da Samardzic per il colpo di testa di Djimsiti e Svilar che salva i suoi. Al 44' Zaniolo segna il gol dell'ex e chiude la partita. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, l'ex Galatasaray salta e colpisce di testa sul primo palo, palla deviata anche da Mancini che beffa Svilar per la seconda volta. L'attaccante nerazzurro esulta togliendosi la maglia e viene ammonito da Guida. —[email protected] (Web Info)

