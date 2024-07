Roma, alle Terme di Caracalla serata di solidarietà con la Banda della Polizia di Stato – Diretta

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Nella suggestiva cornice delle Terme di Caracalla, in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma, importante evento di amicizia, solidarietà e inclusione, organizzato e voluto dalla Polizia di Stato, per sottolineare, ancora una volta, l’impegno delle poliziotte e dei poliziotti nei confronti della collettività. Presenti il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi e il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani. La serata è presentata da Milly Carlucci. In platea la Nazionale Paralimpica di nuoto con i suoi 28 atleti, 12 dei quali appartenenti al Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato e 300 ragazzi delle Associazioni e Onlus impegnate nel sociale. Con loro la Polizia di Stato ha promosso e condiviso iniziative pregevoli nell’ottica del servizio e della prossimità. Aipd Roma: (amici associazione italiana persone down); Filippide; Il Tamburo onlus; Oltrelosguardoonlus-Roma; Asp.S.Alessio: (disabili visivi); Locanda dei Girasoli; A.I.A.S. Nazionale (associazione italiana assistenza spastici); Associazione Juppiter – Destinazione Capo Nord; Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma: tutti insieme a favore dell’altro. Sulle note della Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billy, si alternano sul palco il tenore Vittorio Grigolo, il soprano Ilaria Della Bidia, la cantautrice Silvia Nair, il violinista Giuseppe Gibboni, l’artista Agostino Penna e il quartetto Le Divas. Durante la serata conferito il titolo di “poliziotto ad honorem” a Tano Grasso, Presidente e fondatore della FAI – Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane, da sempre impegnato nella lotta al racket e all’usura con la sua associazione fondata nel 1991; all’Avvocato Francesca Di Maolo, Presidente Istituto Serafico di Assisi, ente che promuove e svolge attività di assistenza socio sanitaria in favore di bambini e giovani con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. Gli insigniti ricevono il prestigioso riconoscimento in quanto nella loro attività sono guidati dai valori dell’amicizia, della solidarietà e inclusione, gli stessi che ispirano la Polizia di Stato. —[email protected] (Web Info)

