Roma, 86enne travolge in auto tavoli di un ristorante: sfiorata strage al quartiere Trieste

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Strage sfiorata stasera al quartiere Trieste di Roma, dove verso le 22 una donna di 86 anni ha travolto con la sua utilitaria i tavoli all’aperto del noto ristorante La Mora, a quell’ora di sabato particolarmente affollati. Almeno cinque persone sarebbero rimaste ferite ma – a quanto apprende l’Adnkronos – nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul posto polizia, vigili del fuoco e ambulanze. Sconosciute al momento le cause che hanno portato l’auto dell’anziana signora a salire sul marciapiede e a colpire diversi tavoli del ristorante, prima di arrestare la sua corsa. La donna ai primi soccorritori è apparsa smarrita e sotto choc. Terrorizzati i clienti del ristorante. “Siamo vivi per miracolo”, dice in lacrime una giovane donna incinta di 8 mesi che era seduta al ristorante con il marito e un bambino molto piccolo, fortunatamente a un tavolo a fianco di quelli colpiti dalla macchina dell’anziana. L’auto ha travolto i tavoli dopo aver superato in corsa un alto marciapiede che, forse, potrebbe averne attutito la velocità. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.