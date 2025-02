Roma, 25enne trovata morta in casa: arrestato il fidanzato che aveva dato l’allarme

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Una ragazza di 25 anni è stata trovata morta in casa ieri mattina a Roma, in zona Giustiniana. Arrestato per droga il fidanzato 35enne che aveva dato l'allarme. Quando la polizia e i soccorritori sono arrivati sul posto la ragazza era già senza vita. Gli agenti hanno però svolto accertamenti nell'abitazione e hanno trovato alcune dosi di metadone in più rispetto a quelle per cui c'era una prescrizione medica, quindi l'uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e stamattina è avvenuta la convalida della misura. A quanto apprende l’Adnkronos da alcuni conoscenti della coppia, la relazione tra i due sarebbe stata piuttosto turbolenta. Sul corpo della ragazza non sono stati trovati segni di violenza. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti. Da quanto emerso dalle prime indagini l'uomo avrebbe riferito che avrebbero fatto uso di droga prima di addormentarsi, poi nelle prime ore della mattina si sarebbe reso conto dello stato della fidanzata dando l'allarme. Sono in corso indagini della polizia per ricostruire esattamente la dinamica di quanto accaduto. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.