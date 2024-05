0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Jannik Sinner al terzo turno del Roland Garros 2024. L'azzurro, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, al secondo turno batte il francese Richard Gasquet per 6-4, 6-2, 6-4 in 2h15'. Il 22enne altoatesino, che centra il terzo successo in altrettanti confronti diretti con il 37enne transalpino, gestisce il match con il pilota automatico. L'equilibrio salta nel settimo game del primo set: break, Sinner allunga e non si guarda più indietro. L'azzurro fa il vuoto subito in avvio di secondo parziale, strappando il servizio al rivale e chiudendo la frazione con 2 break. Il terzo set regala qualche emozione in più al pubblico del campo Philippe Chatrier. Sinner mette subito la freccia (2-1), ma Gasquet mette a segno il primo break della serata (2-2) portandosi in parità. L'azzurro, però, viaggia su altri ritmi: appena accelera, sfonda. Arriva subito il nuovo break che indirizza il set e il match. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.