Roland Garros, Musetti calcia pallina e Tiafoe fa ‘la spia’: azzurro ammonito

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti si innervosisce e calcia una pallina colpendo un giudice di linea. Frances Tiafoe fa la 'spia' e l'arbitro ammonisce l'azzurro nei quarti di finale del singolare maschile del Roland Garros 2025. L'episodio si verifica dopo il secondo set vinto dall'americano, in un momento di particolare tensione per Musetti. Il toscano chiude la frazione con una serie di errori, in una giornata particolarmente condizionata dal vento. I microfoni catturano le esclamazioni dell'azzurro, che si rimprovera e cerca di caricarsi. Poi, arriva il gesto: calcio alla pallina. Il giudice di sedia, a giudicare dalle immagini televisive, non sembra accorgersi in un primo momento. E' Tiafoe a indicare il comportamento di Musetti. A quel punto, scatta il warning. Musetti si scusa e se la cava con l'ammonizione. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.