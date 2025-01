Roland Garros, gaffe social: canzone anti-Juve postata e poi rimossa

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Gaffe clamorosa del Roland Garros. O meglio, dei social media manager, legati al celebre torneo di tennis parigino sulla terra rossa. Sull'account TikTok dello Slam francese, un video di presentazione del torneo è stato montato con la nota canzone dei Ricchi e Poveri, "Sarà perché ti amo", ma con una variante. Nel contenuto è stata inserita la canzone rivisitata, in chiave anti-Juve. Un errore ovviamente, che ha attirato diversi commenti e sfottò degli utenti. Il testo della canzone è noto, così come la sua variante rivisitata originariamente dai tifosi del Torino ("Che confusione, sarà perché tifiamo, è un'emozione, che sale piano piano, stringimi forte e stammi più vicino… E chi non salta, è un gobbo juventino… ") e addirittura l'account della Juve ha commentato con un laconico "Fratello, perché?", buttandola sull'ironia. Il video è stato in seguito rimosso dal social media manager del Roland Garros. —[email protected] (Web Info)

