(Adnkronos) – Novak Djokovic soffre ma avanza agli ottavi di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimenti sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il 37enne serbo, numero uno del mondo e prima testa di serie, batte in rimonta il 22enne azzurro Lorenzo Musetti, numero 30 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 7-5, 6-7 (6-8), 2-6, 6-3, 6-0 dopo 4 ore e 28 minuti di un match concluso dopo le tre di notte. Djokovic affronterà lunedì l'argentino Francisco Cerundolo, numero 27 del ranking Atp e 23 del tabellone parigino. Con questo successo il vincitore di 24 prove del Grande Slam resta in corsa per restare numero 1 ma nel caso Jannik Sinner dovesse arrivare in finale al serbo non basterebbe difendere il titolo a Parigi. —[email protected] (Web Info)

