Rocco Siffredi mette in imbarazzo Bianca Guaccero “Saresti perfetta per l’hard”

“Bianca, tu saresti perfetta per l’hard e se arrivi nel nostro mondo – lo sappiamo – le mandi tutte a casa”. A parlare così in un videomessaggio indirizzato a Bianca Guaccero durante l’ultima puntata di “Detto Fatto” è Rocco Siffredi. A lanciare il filmato è Jonathan Kashanian che se la ride mentre la conduttrice pugliese arrossisce.

“Bianca, Bianca, ma quanto sei bella? Sono un tuo fan e quindi è inutile. Sei quasi perfetta perché sei ritenuta. Secondo me dai cento volte di più”, è il parere del re del porno. “Grazie per la fiducia che mi hai dato, Rocco, oggi guadagno un punto in più”, commenta paonazza la Guaccero.