Rocco Hunt: Showcase al Dolcevita. Il poeta urbano torna a casa sabato 6 agosto

Biglietti ancora disponibili per una notte al “Caramello”

Salerno, 4 agosto 2022 Non è estate senza musica, né senza colonna sonora. Questa volta il Dolcevita gioca il jolly, sul tavolo entrambe le carte vincenti: sabato 6 agosto, il club sul mare di Salerno ospita Rocco Hunt che, con “Caramello”, è tra i re dell’estate 2022.

Il nostro amato poeta urbano, tra gli ospiti della ultima puntata del Cornetto Battiti Live a Trani e pronto per le nuove tappe del suo “Libertà + rivoluzione Tour” che lo porterà in Campania non prima del 19 agosto (Arena Negombo, Ischia) si ferma per una notte a casa.

C’è grande fermento in città per il ritorno del rapper che quest’anno, in compagnia di Elettra Lamborghini (artista da milioni di stream con oltre 7 milioni di follower su IG) e Lola Indigo (una delle artiste spagnole più amate, con i oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e 1.7 milioni di follower su IG), ha regalato a tutta Italia un’estate al “Caramello”, uno dei brani (scritto da Hunt insieme a Federica Abbate e Davide Petrella, con musica e produzione di Zef) più trend su YouTube e più trasmessi e amati del momento. Una canzone allegra, spensierata e per alcuni versi fuori dagli schemi del nostro Rocco Pagliarulo che quando scrive affonda sempre la sua ispirazione in temi sociali spesso delicati.

Con “Caramello” Rocco Hunt si riconferma il Re Mida delle hit estive con oltre 25 dischi di platino collezionati solo negli ultimi 2 anni tra Italia, Spagna e Francia, collaborazioni internazionali, oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e un repertorio che vanta 2.3 miliardi di stream totali.

Prima dello showcase, toccherà al maestro dj Marco Montefusco, con i resident djs Kevin Russo, Luca Procida e Kekko Scafa e la voce di Orlando Cianci, riscaldare la pista.

INFO UTILI Ticket on line ancora disponibili su ticketsms.it; infoline 335.7071714 – 335.7071750.