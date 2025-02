Roccaraso, Prof. P. Paganini: “È la metafora dell’Italia. Creatività e intraprendenza degli influencer napoletani. Credete che i milanesi avrebbero potuto fare lo stesso?”

1 minuto di lettura

“Vedo molti indignati sui social per l’invasione di turisti a Roccaraso, con insulti rivolti ai napoletani. Ma Roccaraso è la metafora di un fenomeno che si ripete ovunque, anche sulle nostre Alpi. La mia è una provocazione per evidenziare un imbarbarimento generale che sta interessando diversi ambiti del nostro Paese”. Così il prof. Pietro Paganini, docente della John Cabot University di Roma, ha commentato sui suoi profili social il fenomeno mediatico legato alla località sciistica abruzzese.

Paganini ha poi aggiunto: “Ogni weekend una moltitudine di turisti si riversa sulle nostre piste da sci e questo, in fondo, è anche un segnale positivo. Significa che quasi tutti hanno la libertà e il diritto, almeno una volta all’anno, di permettersi una vacanza in montagna. Possiamo lamentare che non consumano abbastanza, che sporcano, che non sono ‘turisti ideali’. Ma avranno il diritto di frequentare il posto a loro più vicino?”.

Nel suo intervento, Paganini ha evidenziato anche l’aspetto comunicativo e imprenditoriale del fenomeno: “Mi chiedo se gli influencer napoletani, con cui personalmente condivido poco per via di una certa volgarità, e non solo, non rappresentino comunque un esempio di creatività. Non è forse questa una forma di intraprendenza e adattamento? Non parlo di imprenditorialità manageriale da business school, ma di quell’arte sottile e disorganizzata del ‘campare’ che, purtroppo, a volte sfocia nell’illegalità”.

E ha concluso con una riflessione: “Credete davvero che gli influencer milanesi sarebbero stati capaci di organizzare qualcosa di simile? Portare 200 pullman a 30 euro verso Courmayeur o le Dolomiti non è da tutti”.

