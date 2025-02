“Roccaraso libera”, lo striscione in Curva Sud per Roma-Napoli

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Roma e Napoli in campo, Roccaraso in curva. A fare da cornice al big match dell'Olimpico, oggi 2 febbraio 2025, gli striscioni che campeggiano in curva Sud, il cuore del tifo giallorosso. "Roccaraso libera" e "Solidarietà alla popolazione di Roccaraso", si legge sugli striscioni esibiti sugli spalti. Il riferimento è ovviamente alla località sciistica dell'Abruzzo che negli ultimi weekend, in particolare domenica scorsa, è stata presa d'assalto da decine di migliaia di turisti napoletani arrivati in pullman. Dopo l''assalto' di domenica scorsa, per questo fine settimana l'amministrazione di Roccaraso ha varato misure per ridurre il numero dei pullman in arrivo dalla Campania. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.