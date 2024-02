Condividi

La sala teatro de “I Matt…Attori” – via Vito Antonio Capolongo in Roccarainola (Na) – riempie ancora i propri spazi per la seconda edizione della rassegna “Diciamolo con … il teatro”.

Trattasi di ben 11 compagnie che dallo scorso 18 febbraio e fino al 28 aprile prossimo, si esibiranno nella struttura che Thomas Mugnano, con il presidente Gennaro Meo e la collaborazione dei facenti parte della compagnia rocchese, hanno reso idonea alla bisogna in modo funzionale alle numerose attività che di volta in volta intraprendono. Tra essi ricordiamo il prezioso contributo della coordinatrice generale Teresa Mascolo, del social media manager Mirko Mugnano e della vice-presidente Anna Mugnano.

Teatro, poesia, arte, ovvero spettacolo in genere, sviscerano con continuità dall’ingegno dell’autore, regista, attore ed altri ruoli che richiedono una organizzazione impegnativa, Thomas Mugnano, che una ne fa e cento ne pensa, per poi rendere concreto quanto è possibile.

Ritornando alla rassegna, rammentiamo che ad oggi si sono esibite 2 compagnie, ovvero: “I Mandamentali” con “Stu vascio nun è vascio” per la regia di Peppe Sorice e “I Figli di Tanì” con “Gobba a Levente” per la regia di Antonio Carlo De Pippo, facendo registrare entrambe il tutto esaurito.

A seguire impegneranno la scena le altre compagnie, secondo il seguente calendario:

– 3 marzo: Gli Amici e il teatro con Ruttini a cena – regia di Farina Modesta;

– 10 marzo: Samarcanda con Il berretto a sonagli – regia di Enzo Fauci;

– 24 marzo: Stabile di Bellizzi con 40 e innamorata – regia di Maria Sannino;

– 7 aprile: Le facc(i)e toste con ‘A mamma è sempe ‘a mammma – regia di Gianluca D’antonio:

– 13 aprile: Amici del treno per Napoli delle 6,30 con Matrimoni sospesi – regia di Michele Caputo;

– 14 aprile: Compagnia dei teatranti con Tre preti per una besciamella – regia di Enzo matichecchia;

– 20 aprile: Zigo Zago con E’ asciuto pazzo ‘o parrucchiano – regia di Carmela Peluso;

– 21 aprile: Attori per … diletto con Non sempre è come sembra – regia di Franco De Angelis;

28 aprile: Il teatro degli assurdi con Le nevrosi rendono nervosi – regia di Fabio Orbitello.

Da sottolineare che si assiste solo tramite prenotazione e che i proventi, a fine rassegna saranno devoluti in beneficenza con assegno destinato alla ricerca, nello specifico per le problematiche del seno. Gli orari di rappresentazione sono: le 18:00 per ogni domenica e le 20:00 per ogni sabato.

Non resta che augurare buon divertimento e conferire un plauso all’associazione organizzativa.