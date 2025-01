ANGELO “Un dialogo immaginario con una persona cara che non c’è più” di ROBERTA TONDELLI

1 minuto di lettura

Condividi

E’ disponibile su tutte le piattaforme digitali “Angelo“, il nuovo singolo di Roberta Tondelli, un dialogo immaginario con una persona cara che non c’è più, un viaggio nei ricordi di momenti vissuti insieme, di cui si sente la forte mancanza.

E’ un dolore -spiega Roberta- che con la musica si trasforma in speranza, la speranza che questa preghiera possa arrivare ai nostri “angeli”, affinché riescano a farci sentire, in qualche modo, la loro presenza.

Roberta ha scelto di incidere questo brano, scritto da Andrea De Luca e prodotto da Mauro Spenillo, per attraversare il suo dolore che in quel periodo stava vivendo per la perdita di una persona a lei molto vicina e, con la sua interpretazione così sentita ed emozionata, ha dato voce al senso di smarrimento che accomuna tutti coloro che si ritrovano in questa esperienza.

Il pezzo fa parte dell’album di 11 tracce “Tutta ‘a vita affacciata all’ammore“ ed il videoclip è stato girato a Napoli per la regia di Alessandro Freschi.

Hanno suonato: Pianoforte e tastiere: Mauro Spenillo; Chitarre: Pippo Seno; Basso: Corrado Calignano; Batteria: Mario Romeo; Sax: Pasquale Nunzio.

Video

Spotify

Roberta Tondelli, cantante di Torre del Greco (Na). Fin da bambina scopre un amore profondo per la musica e per il canto. A 16 anni inizia a studiare e a fare le sue prime esibizioni in pubblico. Nel 2013 partecipa al “Festival di Castrocaro” e nel 2017 incide e produce il suo primo lavoro discografico “CANTERO’… PER CHI MI VUOLE ASCOLTARE”. 2018 Festival di Napoli, con il suo inedito Femmena. Nello stesso anno inizia la collaborazione con IRMA Records. Dal 2019 ad oggi tanti sono stati i concerti tenuti nei teatri e nelle piazze di tutta la Campania e tante le collaborazioni artistiche. A Gennaio 2024, produce e pubblica un nuovo lavoro discografico, in vinile e CD; “Tutta ‘a vita affacciata all’ammore” contenente 11 tracce tra inediti e cover.

Facebook

Instagram.com

Tik Tok

Youtube.com

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.