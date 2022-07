Roberta Proietti , la consulente d’immagine più premiata dell’anno

Condividi

La ciociara Roberta Proietti che da appena sei mesi è una diplomata dell’Accademia del Lusso , risulta essere nel suo settore una delle donne più premiate .

La sua attività di Hair stylist , e con una carriera ultra ventennale fa di Roberta una attenta e oculata professionista nel campo della consulenza .

L’attività professionale avviata nel corso di questo 2022 , tra l’altro in un periodo difficile per qualsiasi realtà , l’ha fatta primeggiare tra le altre pretendenti nell’essere scelta per l’awards del Premio La Fescina .

Per la palianese Roberta Proietti , molto seguita dalla stampa nazionale è un ulteriore passo verso la tv che rimane un obiettivo primario per diffondere un attività professionale in via di sviluppo in Italia

” L’emozione è stata tanta nel ricevere su un palcoscenico come lo è il Premio La Fescina un riconoscimento al mio impegno e ora finalmente attività professionale che conto di portare avanti dialogando con il mio pubblico . Oggi l’attività di consulente d’immagine offre tante opportunità e sfaccettature e io mi sento pronta a cavalcare quest’onda con la stessa professionalità che mi ha contraddistinta da Hair Stylist” .