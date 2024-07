Roberta Metsola rieletta presidente del Parlamento Ue: “Non dobbiamo avere paura”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Roberta Metsola è stata rieletta presidente del Parlamento Europeo con 562 voti su 699 voti espressi. Lo ha annunciato poco fa la vicepresidente Pina Picierno, del Pd, nella plenaria a Strasburgo. La sfidante Irene Montero, spagnola di Podemos, ha ottenuto 61 voti.

"Non dobbiamo avere paura", come diceva "Karol Wojtyla. Non dobbiamo temere di fronteggiare gli autocrati", ha detto Metsola, appena rieletta a Strasburgo. "La politica della speranza – ha proseguito – è a portata di mano, ma per crearla dovremo trovare modi per rafforzare comunità e famiglie. Il tempo di cominciare è ora. L'Europa è speranza, l'Europa resta la risposta. Viva l'Europa", conclude. I copresidenti dei Conservatori e Riformisti Europei si sono congratulati per primi con Roberta Metsola per la sua rielezione. Il gruppo aveva già annunciato in anticipo che avrebbe sostenuto Metsola con un'ampia maggioranza. Il copresidente Nicola Procaccini è "ansioso di continuare la nostra eccellente collaborazione. Roberta è molto apprezzata nel nostro gruppo". Anche il copresidente Joachim Brudzinski non vede "l'ora di continuare a lavorare con lei. Come mediatrice tra i campi politici, è nel posto giusto come presidente del Parlamento". "Congratulazioni a Roberta Metsola per la sua rielezione a presidente del Parlamento Europeo" arrivano via X anche dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Apprezzo molto il coinvolgimento personale di Metsola nel sostenere l'Ucraina così come il suo impegno costante nel proteggere le persone e per sostenere il nostro stile di vita europeo", aggiunge, con l'auspicio di "proseguire la nostra stretta cooperazione per ripristinare quanto prima una pace giusta". —internazionale/[email protected] (Web Info)

