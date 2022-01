Roberta Metsola è il nuovo Presidente del Parlamento europeo. Le congratulazioni dei colleghi

Condividi

Roberta Metsola è il nuovo Presidente del Parlamento europeo. È una giovane donna maltese e un avvocato. Iscritta al Partito nazionalista maltese e al PPE.

Consertrice e liberale.

L’augurio dei colleghi.

“A Roberta Metsola, eletta presidente del Parlamento Europeo, un augurio di buon lavoro per un’ Europa più giusta, più unita e vicina ai cittadini. Metsola ha grandi capacità professionali ed umane e sapra’ guidare il Parlamento nella direzione giusta ed in continuità con l’ europeismo di Antonio Tajani e David Sassoli. La normativa europea necessita di semplificazione, di equità e deve cogliere le esigenze reali del cittadino europeo. Il Voto del gruppo della Lega Salvini in Europa a sostegno della Presidente Metsola disegna un nuovo scenario e ha un profondo significato politico del cambio di passo del Carroccio. Può avere riflessi anche in Italia ? Penso proprio di sì ! Apre nuovi scenari.”

Cosimo Ferri, Italia Viva

“Congratulazioni a Roberta Metsola eletta Presidente del Parlamento europeo. Una donna, una grande amica dell’Italia, con le sue qualità è ciò di cui l’Europa ha più bisogno. Sono certo che saprà lavorare con determinazione affinché cittadini e istituzioni siano ancora più vicini.”

Antonio Tajani, Forza Italia

“Congratulazioni alla nuova presidente del Parlamento europeo, onorevole Roberta Metsola. L’abbiamo sostenuta con convinzione sin dal principio perché è una grande amica dell’Italia prima ancora di una autorevole esponente del Partito popolare europeo. Nel discorso di presentazione della candidatura ha centrato perfettamente quelle che saranno le prossime sfide dell’Unione: crescita economica, riforme e controllo delle migrazioni. Auguri di buon lavoro.”

Silvio Berlusconi, Forza Italia

“Auguri alla nuova Presidente che ho votato con convinzione. È persona di grandi capacità e sufficientemente assertiva per portare avanti il lavoro iniziato da Sassoli per ridare centralità del Parlamento e mostrare intransigenza sulle violazioni dello Stato di Diritto.

Le sue posizioni antiabortiste, che non poche perplessità avevano destato, rimarranno fuori dall’agenda della presidenza. Su questo il gruppo Renew Europe ha chiesto e ottenuto assicurazioni formali. Dunque buon lavoro a Roberta!”

Carlo Calenda, Azione

“La maltese Roberta Metsola è il nuovo Presidente del Parlamento europeo: è la terza donna nella storia dell’Eurocamera, dopo Simon Veil e Nicole Fontaine, nonché la più giovane Presidente in assoluto, a soli 43 anni.

A Roberta Metsola, eletta da un’ampia maggioranza, facciamo le nostre congratulazioni per l’importante e prestigioso incarico: sono tante le sfide che l’attendono nella seconda parte di questa legislatura e noi ci auguriamo che le sappia affrontare nel solco della Presidenza Sassoli.

La casa dei cittadini europei deve restare quel motore della democrazia che il suo predecessore ha difeso fermamente durante i difficili mesi della pandemia, un’Istituzione sempre aperta, trasparente e in prima linea nella difesa dei valori europei.

Roberta Metsola è una donna, proviene da un Paese del Sud Europa e conosce molto bene le difficoltà e le necessità dei Paesi di frontiera come l’Italia: auspichiamo che queste sensibilità possano ispirare la sua azione alla guida del Parlamento europeo di fronte alle sfide epocali che ci attendono, nell’interesse di tutti i cittadini europei.”

Tiziana Beghin, Movimento cinque stelle

“Congratulazioni all’esponente del PPE , Roberta Metsola , per la sua elezione a presidente del Parlamento europeo, terza donna a presiedere questa carica. Sono certo che saprà rappresentare la voce dell’Europarlamento e che, con il suo contributo, l’Unione europea sarà all’altezza delle sfide future ritrovando lo spirito e lo stimolo che hanno sempre contraddistinto il progetto europeo.”

Salvatore De Meo, Forza Italia

“Congratulazioni a Roberta Metsola, appena eletta Presidente del Parlamento europeo.

Con grande responsabilità, ha l’onore di ereditare l’azione esemplare di David Sassoli, che abbiamo perso troppo presto.

A guidarla, come dimostrano le sue parole prima e dopo l’elezione, saranno i valori della grande famiglia del Ppe, che non sono i valori di una parte. Sono i valori universali di un’Europa salda nella sua collocazione euroatlantica e nella sua identità di democrazia liberale, consapevole del valore della coesione sociale.

Buon lavoro e auguri per questo nuovo incarico!”

Renato Brunetta, Forza Italia

“Il Parlamento Europeo ha un nuovo Presidente. Nel giorno del suo compleanno Roberta Metsola è eletta con 458 voti. È la terza donna nella storia di questa istituzione.

Le prime parole di ringraziamento e continuità con il lavoro di David Sassoli. Parole di europeismo e di futuro. Avanti, su questa buona strada!

Buon lavoro! E auguri doppi.”

Nicola Danti, Italia Viva

“Faccio gli auguri di buon lavoro alla mia collega Roberta Metsola, nuovo Presidente del Parlamento europeo, eletta da una ampia maggioranza oggi a Strasburgo. Sono tante le sfide che la attendono come neo Presidente, nella seconda parte di questa legislatura, e noi ci auguriamo che le sappia affrontare nel solco della Presidenza Sassoli. La casa dei cittadini europei è il riferimento della democrazia che il suo predecessore ha difeso fermamente durante i difficili mesi della pandemia, una Istituzione sempre aperta, trasparente e in prima linea nella difesa dei valori europei. Roberta Metsola è una donna, proviene da un Paese del Sud Europa e conosce molto bene le difficoltà e le necessità dei Paesi di frontiera come l’Italia, ha dunque tutte le carte in regola per far bene. Questo il nostro augurio anche come delegazione.”

Mario Furore, Movimento cinque stelle

“Congratulazioni a Roberta Metsola, eletta oggi Presidente del Parlamento Europeo anche con i voti della Lega. Una donna che proviene da Malta, e che condivide con noi importanti valori come la difesa della famiglia e la lotta all’immigrazione clandestina.

Un bel segnale per le donne e per i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

Buon lavoro, Presidente!”

Susanna Ceccardi, Lega

“L’Europarlamento ha un nuovo Presidente: Roberta Metsola. E’ la terza donna nella storia del Parlamento ad essere eletta Presidente, dopo Simon Veil e Nicole Fontaine, nonché la più giovane Presidente in assoluto del Parlamento Europeo a soli 43 anni. Ha già dichiarato di voler caratterizzare il suo mandato, nel solco di quanto già realizzato dal suo predecessore David Sassoli, con spirito costruttivo per un’Europa che metta i diritti ed i cittadini al centro delle proprie politiche.

Auguri di buon lavoro!!!”

Generoso Maraia, Movimento cinque stelle

“In questi giorni tutte e tutti abbiamo ricordato lo straordinario impegno di David Sassoli. Da Presidente ha tenuto unito il Parlamento Europeo con una maggioranza solida ed è riuscito a renderlo determinante per far approvare Next Generetion EU per rispondere all’emergenza pandemica e per dare avvio alla Conferenza sul Futuro dell’Europa.

Il nostro compianto Presidente aveva annunciato la non ricandidatura proprio per mantenere unito un fronte, con cui abbiamo evitato le derive nazionaliste e che ha permesso di eleggerlo alla guida della nostra istituzione, in un Parlamento Europeo dove la destra è ancora molto forte.

Per questo è importante che la nuova Presidente Roberta Metsola, a cui vanno i nostri più sinceri auguri di buon lavoro, prosegua in questa direzione. Il contributo di noi Socialisti e Democratici sarà determinante per mantenere il programma in continuità con quello di Sassoli, coinvolgendo da parte nostra tutte le forze progressiste e della sinistra.

Le prime parole di Roberta da Presidente qui in aula vanno in questa direzione, contro l’autoritarismo e a difesa dello Stato di Diritto, rivendicando la centralità del Parlamento Europeo nella democrazia europea.

Non sarà facile essere all’altezza di questa grande eredità politica ma cercheremo di fare ognuno la propria parte, con lealtà e determinazione.”

Brando Bonafei, Partito Democratico

“Complimenti a Roberta Metsola, da oggi nuovo presidente del Parlamento Europeo”

Giosi Ferrandino, Partito Democratico

“Congratulazioni da parte mia e di tutti i Senatori Forza Italia alla nuova Presidente del Parlamento europeo, l’onorevole Roberta Metsola.

Membro della nostra famiglia del EPP – European People’s Party sarà la più giovane Presidente nella storia del Parlamento Europeo.

Sono certa che saprà fare un ottimo lavoro, in bocca al lupo!”

Annamaria Bernini, Forza Italia

“Congratulazioni a Roberta Metsola eletta Presidente del Parlamento europeo.

Il voto ottenuto anche da chi oggi non sostiene la maggioranza di Ursula von der Leyen spero sia il segnale di un nuovo corso europeista da parte delle destre. Consapevoli che serve un’Europa più forte e coesa come ha giustamente ricordato nell’intervento di insediamento invitando a ‘combattere contro la narrativa antieuropea’.

Auguro possa lavorare nel solco di quanto fatto da chi ha ricoperto quel ruolo prima di lei, David Sassoli, per affermare la centralità di questa istituzione e dare maggiore slancio al progetto europeo.”

Ettore Rosato, Italia Viva