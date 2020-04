Rivolte carcerarie. Nonno (FDI): “potenziare gli aiuti alla Polizia Penitenziaria”

“Il mio sostegno incondizionato come sempre alle forze di polizia e dell’ordine che sono in prima linea, in qualsiasi circostanza, senza risparmiarsi ed in questo periodo caratterizzato da questa maledetta pandemia stanno dimostrando di non lesinare alcuno sforzo in alcuna circostanza.

In questa fase di emergenza, caratterizzata da diverse rivolte carcerarie, in ultima quella per fortuna rientrata nelle scorse ore nel Carcere di Santa Maria Capua Vetere, bisogna potenziare gli aiuti soprattutto alla Polizia Penitenziaria, corpo che sta rischiando veramente tanto e che lo Stato non può permettersi di abbandonare a se stesso. Rivolgo un appello al Ministro Lamorgese affinché vengano potenziati gli strumenti e le protezioni da destinare a questo corpo, nonché l’indennità di rischio da riconoscergli, visto che i rischi per gli operatori di polizia che operano nelle carceri sono notevolmente aumentati in questo periodo”.

E’ quanto dichiara in una nota il consigliere comunale di Napoli FDI Marco Nonno, a margine di una ulteriore rivolta carceraria esplosa ieri presso l’Istituto Penitenziario di SMCV e di diverse scoppiate nelle scorse settimane nei penitenziari napoletani.