Riunione Operativa per la XI e XII ed. del Festival della vita

CASERTA – Si è svolta venerdì 16 luglio 2021 alle ore 19 presso l’hotel Europa Art di Caserta in via Roma, la riunione organizzativa dell’undicesima e della dodicesima edizione del Festival della vita. Al tavolo di presidenza ad accogliere gli operatori della stampa e i partner progettuali sono stati don Ampelio Crema e il dott. Raffaele Mazzarella.

Durante la serata è emerso come dopo l’evento televisivo andato sull’emittente OndaTv nel febbraio scorso, mandato anche in streaming per permettere la massima partecipazione, si passa ora agli eventi in presenza.

“Entusiasmo, prudenza, consapevolezza sono i tre pilastri sui quali si poggia l’intera macchina organizzativa del Festival della Vita” – dicono gli organizzatori del progetto culturale promosso dal Centro Culturale San Paolo Od, presieduto da don Ampelio Crema e sostenuto dal Gruppo della Periodici San Paolo.

La manifestazione è giunta all’undicesima edizione e avrà come tema “Vivere è….Dialogare”. Come sempre la caratterizzeranno una serie di eventi che si terranno Caserta ed in altre città italiane dal 22 al 26 ottobre 2021.

Programmata anche l’edizione 2022 che avrà come tema “Vivere è…Riscoprire” che si terrà dal 29 gennaio al 6 febbraio 2022.

L’incontro organizzativo, al quale hanno preso parte i referenti di decine di realtà operative che a diverso titolo hanno aderito partecipando e sostenendo il Festival della Vita, si è tenuto a Caserta presso l’hotel Europa Art che da anni ospita la base operativa dell’iniziativa.

Resi pubblici anche i nomi dei destinatari dei riconoscimenti che saranno assegnati durante l’undicesima edizione del Festival della Vita e che saranno presenti a Caserta, sabato 23 ottobre.

Tra questi il prof. Paolo Antonio Ascierto che si è distinto per la sua attività clinica e di ricerca; il maestro Eugenio Bennato cantautore, musicista promotore in Europa dei diritti umani; l’imitatore showman Antonio Mezzancella, vincitore di Tale e Quale Show di Raiuno.

Ricco il programma degli appuntamenti realizzato in sinergia con le decine di realtà sociali, culturali, militari, associative, di prevenzione e cura, sportive che con il loro insostituibile apporto hanno contribuito ad arricchire la kermesse festivaliera.

Confermato alla direzione artistica il maestro Gaetano Maschio che dall’isola d’Ischia non ha fatto mancare il suo sostegno all’evento.

Il direttore nonché ideatore del Festival della Vita dott. Raffaele Mazzarella ha richiamato l’attenzione sullo spirito di condivisione che caratterizza l’iniziativa, invitando sempre alla prudenza ed alla consapevolezza – “questo momento non deve indebolire ma per certi aspetti, deve rafforzare la nostra energia, il nostro entusiasmo, il nostro impegno, nel fare di più e meglio, ciascuno la propria parte, per contribuire attivamente ad un autentico benessere nel nostro percorso esistenziale”.

