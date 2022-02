Ritratto di un Sogno vol. II, vicende e percorsi della moda Made in Italy nel nuovo libro della scrittrice campana Teresa Morone in collaborazione con SG MEDIA Agency

Condividi

Il 12 dicembre presso la meravigliosa location dell’hotel Abitart****(Roma) si è tenuta la conferenza stampa per il lancio del nuovo libro Ritratto di un sogno vol.II edito da SG MEDIA AGENCY e scritto in collaborazione con la fashion blogger e scrittrice campana Teresa Morone.

Entusiasmante evento che ha visto la presenza di stiliste, giornaliste e addetti ai lavori, nel pieno rispetto delle norme da Covid-19. Partner illustri della conferenza stampa sono stati la rivista di sartoria e moda “La mia boutique” e il brand romano KI_MO_Nò.

L’autrice, insieme al prezioso lavoro della SG MEDIA AGENCY, ha raccolto le storie di sette stiliste italiane, quasi a farne un fermo immagine letterario, tratteggiandone, pagina dopo pagina, i caratteri salienti, il talento imprenditoriale e le esperienze nel settore della moda.

Teresa Morone è originaria di Guardia Sanframondi ed è fondatrice del blog teresamorone.com dove quotidianamente condivide articoli e pensieri su moda, bellezza e lifestyle.

Protagoniste del libro sono alcune importanti “Signore della Moda” italiana: Bruna Besso Pianetto, Eugenia Guidoni, Raffaella La Rocca, Monia Taras, Alessia Fragassi, Maria Letizia Turchetta e Veronica Taschin.

Un volume composto da ben 136 pagine che spaziano tra storie di vita e fotografie che la rappresentano il mondo del fashion system. All’ interno del libro anche un originale capitolo dedicato all’ABC della Moda e del Costume e un inserto speciale, dedicato alla manifattura e all’artigianalità italiana, dal titolo Made in Italy – La realtà dei tuoi Sogni .

Ritratto di un Sogno vol.II è un libro in cui l’haute couture e il glamour dialogano con le emozioni, gli stati d’animo e le riflessioni di chi opera in un settore non facile.

Per il secondo anno consecutivo la fondatrice di SG Media Agency Francesca Napolitano, ha deciso, affidandosi alla scrittrice Teresa Morone, di realizzare un libro impegnato dal punto di vista letterario e fotografico con l’intento di celebrare quella parte resiliente di Italia che resiste e che rappresenta il tessuto del comparto manifatturiero italiano.

Hanno collaborato al libro l’editrice Francesca Napolitano, l’imprenditore Cristiano Bucciero, l’editor Gaia Bucciero, il fotografo Luca Corsetti, la modella Giorgia Pepe, la make-up artist Pamela Tomassini e l’hairstylist Tiziana Morsa.

Teresa Morone nel 2017 ha pubblicato il racconto “E se tu volessi” nell’antologia Je Suis Chocolat (Edizioni 2000diciassette), nel 2020 ha pubblicato Ritratto di un Sogno (SG MEDIA AGENCY) e nel 2021 è presente con la poesia “Libera” nell’antologia Libertà in poesia (Edizioni 2000diciassette).