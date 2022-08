Ritorna a Taurasi il Breakfast Summer Camp Kellogg’s dei giovani della Croce Rossa Italiana – Comitato di Avellino

Condividi

Croce Rossa e Taurasi, un connubio vincente che si rafforza nel tempo.

Il paese irpino ospita di nuovo, così come lo scorso anno, il “Breakfast Summer Camp”, l’iniziativa promossa dal gruppo giovani della Croce Rossa Italiana del comitato di Avellino, in collaborazione con Kellogg’s.

Fino a domenica 28 agosto, presso i locali dell’ex scuola elementare in via San Rocco a Taurasi, numerosi adolescenti, compresi nella fascia d’età 14-17 anni e provenienti dall’intera provincia, saranno i protagonisti del “Breakfast Summer Camp – Irpinia’s healthy food 2.0”, un importante progetto formativo che si pone l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi a intraprendere uno stile di vita sano tramite una corretta alimentazione e una costante attività fisica, riservando anche una particolare attenzione alla lotta agli sprechi alimentari.

Nel corso del Summer Camp, che ha la caratteristica di essere “non residenziale”, i giovani partecipanti saranno impegnati in corsi di formazione sull’educazione alimentare, in attività ludico-ricreative, in tornei sportivi e laboratori didattici condotti da volontari ed esperti della Croce Rossa Italiana. Previste anche una serie di visite guidate presso rinomate aziende agricole e vitivinicole del territorio. Ai giovani saranno offerti la colazione, su iniziativa di aziende locali, poi il pranzo, oltre a spuntini e merende salutari.

Il progetto, che si sviluppa nei mesi estivi in tutta Italia, è legato ai cosiddetti “Breakfast Club”, programmi di sostegno e di educazione alimentare realizzati nelle scuole da Kellogg’s e Croce Rossa. Queste iniziative, nel corso degli anni, hanno coinvolto migliaia di bambini e famiglie nelle aree più svantaggiate del territorio nazionale.