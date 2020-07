Risultati eccellenti per la Maturità 2020 al “Villaggio dei Ragazzi”

Condividi

Brillante maturità quella ottenuta dagli studenti delle Scuole secondarie superiori della Fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo “.

Ben 9 maturandi, infatti, hanno superato l’agognato traguardo conseguendo la votazione massima: Emma Nuzzo, studentessa dell’Istituto Tecnico industriale; Paolo Bove, Simona Di Mauro, Thomas Esposito, Alessandro Lettieri, Domenico Sgambato e Antonio Tortora, dell’Istituto Tecnico Aeronautico; Maddalena Liquori, infine, e Carmela Zito (che ha raggiunto anche la lode), dell’Istituto Professionale Alberghiero.

“Auspico che questo brillante risultato, frutto di costante disciplina, insegni a questi ragazzi che lo studio appassionato resta la strada necessaria da percorrere per ipotecare un brillante futuro. A proposito, amo spesso citare il pensiero di Abramo Lincoln: “Devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento” – ha dichiarato Felicio De Luca, Commissario Straordinario dell’Ente maddalonese a controllo regionale. Palesemente soddisfatta anche la coordinatrice didattica Giovanna D’Onofrio : “I risultati sono molto lusinghieri. Gli studenti, dando il massimo in termini di perseveranza nello studio, sono riusciti, nonostante il momento difficile, a mantenere le aspettative prefissate. A loro e alle famiglie indirizzo le mie congratulazioni“.