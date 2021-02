Ristoratori: Nappi (Lega), ‘da Salvini boccata ossigeno per le nostre aziende’

Condividi

“Quella di Matteo Salvini di allungare i tempi di apertura dei locali anche a cena, dove vi siano le condizioni di sicurezza e distanziamento e dove ci siano condizioni sanitarie sotto controllo, è una proposta concreta e decisiva per sostenere davvero le nostre imprese, soprattutto dopo l’ennesimo allarme lanciato da Confcommercio”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania. “La crisi – prosegue Nappi – sta colpendo specialmente il Sud e avrà un impatto drammatico sulle Regioni, come la Campania, la cui economia vede turismo ed enogastronomia come settori trainanti. In particolare in una città come Napoli ci sono le condizioni anche climatiche per allungare gli orari di apertura: gli affollamenti non si evitano con le restrizioni ma organizzando una città che non si spegne mai”, conclude il consigliere della Lega.

