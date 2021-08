Risse a Mondragone, Pacifico dal Prefetto: Più Forze dell’Ordine sul territorio

Condividi

“Ho chiesto al Prefetto di Caserta di riunire con urgenza il comitato provinciale delle forze dell’ordine”.

Il Sindaco di Mondragone, Virgilio Pacifico, passa all’azione.

“Non se ne può più, abbiamo bisogno di una presenza più significativa di forze dell’ordine sul territorio per la sicurezza dei nostri concittadini.

Mi sono appellato al Prefetto di Caserta e gli ho chiesto di riunire con urgenza i vertici delle forze dell’ordine provinciali per convenire una strategia di azioni in grado di prevenire il reiterarsi di inaudite condotte delittuose che minano la sicurezza dei nostri giovani e dei nostri concittadini.

Chiedo di individuare i responsabili delle risse e degli accoltellanti dei giorni scorsi e di assicurarli alla giustizia. La competenza ad accertare reati, a prevenirli e a perseguire i responsabili evidentemente non è del Sindaco, ma a me compete il dovere di dare impulso ad una strategia di maggiore attenzione per il nostro territorio”, dichiara il primo cittadino Pacifico.

