Risparmio postale: Poste Italiane e Cdp celebrano 150 anni di libretti di risparmio postale e 100

Si è svolto a Roma l’evento di Poste Italiane e Cassa depositi e prestiti – Cdp ‘150 anni del Risparmio postale’, con cui si celebrano i 150 anni dei libretti di risparmio postale e i 100 anni dei buoni fruttiferi postali. Alla cerimonia hanno preso parte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e i presidenti di Cdp e Poste Italiane, Giovanni Gorno Tempini e Silvia Maria Rovere. A raccontare i traguardi di questo secolo e mezzo di impegno e le prospettive future gli amministratori delegati di Cdp e Poste italiane, Dario Scannapieco e Matteo Del Fante.

