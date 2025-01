Rischio chimico nelle vongole surgelate, richiamato lotto: l’avviso

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Un lotto di vongole sgusciate cotte e surgelate, di marchio Coralfish, è stato richiamato dall'operatore del settore alimentare che lo commercializza, per 'rischio chimico', a causa della "presenza di acido perfluoroottanoico (Pfoa) in quantità superiore ai limiti consentiti", come si legge sulla scheda del 'richiamo' pubblicata sul sito del ministero della Salute. Il prodotto, già in commercio, "non deve essere e consumato e va riportato al punto vendita", indica l'avvertenza. Il prodotto, importato dall'operatore Panapesca Spa, è venduto in confezioni da 800 grammi, con il numero di lotto VN121IV367BL, con scadenza al 30/06/2026. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.