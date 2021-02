Ripartito il Fondo di solidarietà comunale 2021. Ecco l’importo dovuto ai Comuni

Sono consultabili sulle pagine web della Finanza locale i dati relativi al Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2021, che ammonta a 6.616.131.064 euro.

Sul Fondo, finalizzato a consentire una più tempestiva programmazione finanziaria e ad agevolare la gestione del bilancio degli enti locali, ha già espresso parere favorevole la Commissione tecnica per i fabbisogni standard ed è stato raggiunto l’accordo in sede di Conferenza Stato città e autonomie locali nella seduta del 12 gennaio scorso.

Dopo l’adozione del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in corso di perfezionamento, il ministero dell’Interno, dipartimento per gli Affari interni e territoriali, erogherà le quote attribuite a ogni comune in 2 rate da corrispondere rispettivamente entro maggio e ottobre 2021.

La prima rata corrisponderà al 66% delle risorse spettanti, comunque nei limiti della disponibilità del relativo capitolo dello stato di previsione del ministero.