RipartiAmo dal Teatro

Teatro Comunale di Caserta

Lunedì’ 29 novembre, ore 20.00

promosso da

Orchestra da Camera di Caserta

Musica a teatro. Nell’ambito della rassegna RipartiAmo dal teatro, organizzata dal Comune di Caserta, lunedì 29 novembre alle ore 20,00, l’Orchestra da Camera di Caserta propone un concerto dell’Ahirang Percussion Ensemble.

L’Ensemble, da sempre riferimento dell’Orchestra da Camera di Caserta – alcuni dei suoi componenti vi collaborano in qualità di timpanisti- eseguirà brani che spaziano da Johann Sebastian Bach (1685-1750), tra i compositori classici più utilizzati dalla musica jazz e sperimentale con una versione odierna della celeberrima Toccata e Fuga in re minore, suggestiva per la varietà dei timbri e colori, appositamente realizzata a più mani dall’Ensemble Ahirang, fino a brani del 1900.

Da Catching Shadows, con sfumature ritmiche tra minimalismo e rock, uno dei brani più conosciuti del compositore Ivan Trevino (1983) percussionista, scrittore e sostenitore dell’arte messicana – americana, a Il Concerto per marimba e orchestra del compositore e percussionista brasiliano Ney Rosauro (1952). Il brano è recensito dalla Rivista Percussive Notes come “…superbo per il timbro unico e le qualità tecniche virtuose della marimba…” È una mescolanza di accattivanti tonalità folk sudamericane ed elementi jazz con l’utilizzo di schemi ritmici e melodici semplici, immediati e di forte impatto. Per proseguire con Gainsboroughdi di Thomas Gauger(1965), per quintetto di percussioni. Un brano eseguito in tutto il mondo e tra i preferiti dagli ensemble, soprattutto per la sintesi di vari linguaggi armonici e ritmici. E ancora con The Wave di Keiko Abe(1937) un concertino per marimba solista e ensemble di percussioni, fortemente caratterizzato da dialoghi serrati tra il solista e l’ensemble.

L’Ahirang Percussion Ensemble si è formata all’interno della classe di Gennaro Damiano, docente di percussioni al Conservatorio di Benevento e ha tenuto concerti per vari festival: tra cui Ravello, festival, Benevento Città Spettacolo, Autunno Musicale e Itinerari Barocchi di Caserta, Musica Experimento di Roma, Musica Sacra di Bari. Ha spesso presentato prime esecuzione di brani a loro dedicati da vari compositori tra cui Gaetano Panariello, Enrico Cocco, Livio De Luca, Claudio Gabriele, Alessandra Bellino, Patrizio Marrone, Walter Baccile.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti, obbligo di green pass e mascherina.