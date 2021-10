Riparte il progetto europeo “Erasmus Plus”. In Turchia i docenti dell’Istituto “Benedetto Croce” di Flumeri

Condividi

Si è concluso in Turchia il primo incontro del progetto europeo “Erasmus Plus”, il percorso didattico e formativo al quale partecipa da anni l’Istituto Comprensivo Statale “Benedetto Croce” di Flumeri, guidato dal dirigente scolastico Franco Di Cecilia.

Dopo lo stop forzato a causa della pandemia mondiale, le delegazioni delle scuole partecipanti al progetto si sono riunite nella città di Sahlili per disporre il nuovo programma di attività e di scambi culturali in presenza, in quanto il progetto si è sviluppato in questo periodo solo in modalità on-line sulla piattaforma eTwinning, sotto la supervisione, per l’istituto di Flumeri, della professoressa Maria Corlito.

In Turchia si è approfondito il modulo progettuale denominato “Earth Climate Eritage Obtaining” con docenti provenienti anche dalla Polonia, dalla Macedonia del Nord e dalla Romania. La scuola di Flumeri è stata rappresentata dagli insegnanti Raffaele Battiante e Antonio Santosuosso, che al loro ritorno hanno illustrato il lavoro svolto e gli obiettivi fissati per il proseguito delle attività fino al prossimo incontro internazionale.

“Nel corso delle riunioni con i colleghi europei – hanno sottolineato i due docenti irpini – si sono susseguite molteplici attività e variegati impegni, sempre molto stimolanti e coinvolgenti. Sincero, grato e dovuto è stato il riconoscimento espresso al manager della scuola ospitante di Sahlili, Mustafa Bayram, che ha sempre seguito tutti i delegati nei lavori e negli spostamenti necessari per lo svolgimento puntuale del programma. L’entusiasmo, arricchito da forti emozioni, ha avuto il suo culmine nella cerimonia finale dove sono stati consegnati gli attestati di partecipazione. Poi tutti noi abbiamo inviato telematicamente i saluti agli studenti e ai colleghi delle altre nazioni”.

Ora il programma di iniziative prevede lo svolgimento di un incontro in Nord Macedonia, già fissato per il prossimo mese di febbraio, al quale parteciperà di nuovo una delegazione dell’istituto scolastico di Flumeri.

