Rione della Bussola: arrestato uno spacciatore e sequestrata droga

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, con il supporto dell’Unità Cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti hanno effettuato un controllo in via della Bussola presso l’abitazione di un uomo dove hanno trovato, in una cassaforte, una busta con 540 grammi circa di marijuana, tre bilancini e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Un 49enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente.

Inoltre, i poliziotti hanno controllato l’area comune condominiale rinvenendo, occultati nel vano superiore dell’ascensore, due contenitori e una valigia contenenti circa 600 grammi di hashish e due bilancini che sono stati sequestrati.