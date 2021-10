“Rinascita”, la torta del nuovo sindaco di Napoli

Condividi

Prodotta dalla pastry chef Maria De Vito: “Non è un dolce per celebrare Manfredi, ma per spronarlo a lavorare per il bene della nostra città”

Niente di meglio di un dolce per celebrare una data, immortalare una ricorrenza, festeggiare una vittoria. Ma questa volta, nel rispetto di un sano principio di scaramanzia a cui resta fedele chiunque viva all’ombra del Vesuvio, ma soprattutto perché c’è una città martoriata che è stufa di promesse e invoca fatti e risultati, il dolce in questione è stato ideato e realizzato perché sia da sprone per il lavoro del nuovo sindaco di Napoli e della squadra che porterà al governo della terza città d’Italia.

Nessun endorsement, dunque, nessuna celebrazione. Solo un’invocazione a lavorare a testa bassa per restituire dignità a un popolo e decoro a una città. Con questo obiettivo è nata “Rinascita”, la torta realizzata dalla pastry chef napoletana Maria De Vito, dedicata al nuovo sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

“La mia idea – spiega Maria De Vito – è nata nei giorni più frenetici di campagna elettorale, quando tutti noi siamo stati bombardati da messaggi di candidati di ogni partito o bandiera. Io voto a Giugliano, dove risiedo, ma amo Napoli e mi rattrista, ogni volta che ci vado, vedere le stesse immagini di cantieri che stanno lì fermi da anni e anni, per non parlare della spazzatura e del degrado che caratterizzano la città dalle periferie al centro storico. E mi fa male quando ne sento parlare in tv come la città con i servizi peggiori d’Italia, con una metropolitana che passa una volta all’ora e gli autobus che impiegano anche il doppio. Il mio è un appello che rivolgo al sindaco appena eletto. Un appello a lavorare davvero per questo grande popolo che merita molto di più che vedersi e sentirsi abbandonato. Perché gli arrivi la mia voce, ho scelto la mia arte, che spero sia anche il modo più dolce e nello stesso tempo più efficace. Magari il ricordo del sapore della mia torta sarà per Manfredi anche un ammonimento a impegnarsi a fare sempre meglio”.

“Per gli ingredienti della torta – prosegue De Vito – mi sono basata sugli aspetti della personalità del nuovo sindaco di Napoli e ho optato per una chantilly al pistacchio, con un abbinamento di frutti di bosco. Il pistacchio è uno dei gusti più decisi nella pasticceria tradizionale e ritengo che rispecchi molto il carattere determinato, a tratti un po’ austero, di Gaetano Manfredi. I frutti di bosco rimandano a note di Primavera e definiscono il suo lato più gentile ed affabile. Spero di aver indovinato anche i suoi gusti e di potergliela far assaggiare al più presto”.

loading...