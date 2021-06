Rimozione di una cappella votiva abusiva ad Afragola: segnale forte contro i simboli della criminalità organizzata

Il comune di Afragola (Napoli), con il supporto delle Forze dell’ordine, ha rimosso questa mattina una cappella votiva abusiva dedicata alla famiglia Bizzarro, pregiudicato affiliato al clan camorristico Moccia.

La demolizione, prevista dal programma di interventi pianificato il 4 marzo scorso nella prefettura di Napoli dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, è un tassello dell’operazione per il ripristino della legalità e il contrasto al degrado urbano portata avanti «con determinazione», ha dichiarato il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, sottolineando che si tratta di «un segnale forte contro i simboli della criminalità organizzata sul territorio».

Come tale rientra, ha osservato ancora il ministro, «nell’ambito della più ampia azione decisa dal prefetto di Napoli e messa a punto in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per affermare la presenza dello Stato in zone particolarmente esposte alla pressione dei sodalizi criminali».