Rigenerazione Urbana: alla Campania oltre mezzo miliardo di euro

È stata pubblicata la graduatoria relativa al bando per la rigenerazione urbana, finanziato con risorse del PNRR per i Comuni sopra 15 mila abitanti. Il finanziamento previsto è di 3.4 miliardi di euro.

Il processo di rigenerazione avviene tramite interventi di recupero a livello di infrastrutture e servizi, limitando il consumo di territorio a tutela della sostenibilità ambientale. Rigenerare permette inoltre alla comunità di riappropriarsi e di rivivere nuovamente gli spazi rigenerati, con evidenti miglioramenti nella qualità della vita e nella sfera sociale, economica e ambientale.

La rigenerazione avviene attraverso il recupero minuzioso e creativo delle zone edificate in disuso, riqualificandole nel rispetto della sostenibilità ambientale e incentivando l’uso di materiali eco-compatibili. Nell’ultimo decennio la rigenerazione urbana ha fatto passi in avanti affermandosi come occasione per promuovere politiche di partecipazione sociale, incentivando l’occupazione e l’imprenditoria locale. È anche occasione per dare alle città non solo un aspetto nuovo, attraverso un rilancio dell’immagine territoriale, ma anche un motivo di rilancio dal punto di vista culturale, economico e sociale e chiaramente con attenzione agli aspetti ambientali.

Intanto, nella legge di bilancio appena approvata sono stati stanziati 300 milioni di euro per consentire ai Comuni al di sotto di 15mila abitanti associati tra loro di presentare domanda per il finanziamento dei propri progetti.

Alla Campania oltre mezzo miliardo di euro

Di seguito i progetti ammessi al finanziamento dei Comuni oltre 15 mila abitanti della Regione Campania, alcuni con riserva.

