0 minuto di lettura

Condividi

Roma 5 Aprile 2024 – “Meloni e Tajani impongano un ritmo meno arrembante e baldanzoso all’iter parlamentare del controverso ddl Calderoli sull’autonomia differenziata. Non è infatti accettabile l’accelerazione impressa a tale provvedimento al solo scopo di consentire ad un Salvini in evidente avaria di consensi dí sventolare una bandierina in campagna elettorale, tanto più se si pensa che su quello stesso vessillo è impresso lo scalpo dell’unità nazionale. Un valore non negoziabile che dovrebbe stare a cuore tanto a Meloni quanto a Tajani e che invece viene incredibilmente lasciato alla mercé di una sinistra che non vedeva l’ora di cancellare le proprie storiche responsabilità rispetto alla deriva sfascista in atto. Ammettiamo il nostro peccato di nostalgia. Siamo nostalgici di una destra che aveva nel proprio Dna la difesa dell’unità e dell’identità nazionale. Peccato non ci sia più e, ironia della sorte, proprio per mano di coloro che continuavano a chiamarsi patrioti”. Lo ha dichiarato l’on. Amedeo Laboccetta, Presidente di Polo Sud.

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it