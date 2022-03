Riforma Cartabia, ciclo di incontri della Scuola Bruniana. Si inizia martedì

Condividi

Prenderà il via martedì 22 marzo alle 15 con un convegno on line il ciclo di incontri organizzato dalla Scuola Bruniana – Fondazione forense di Nola e dall’Ordine degli Avvocati di Nola dedicato alla cosiddetta Riforma Cartabia.

Nello specifico, martedì si parlerà dell’Ufficio per il Processo e del giudizio di cognizione di primo grado. Dopo i saluti istituzionali del direttore della Scuola Bruniana, avvocato Vincenzo Salvati, e del Presidente del Tribunale di Nola, dottoressa Vincenza Barbalucca, ci saranno le relazioni di Geremia Casaburi, Presidente della prima sezione civile del Tribunale di Nola, che interverrà su “L’Ufficio per il processo: da progetto a realtà nel Tribunale di Nola”, e del professore Francesco De Santis, associato di Diritto processuale civile all’Università “Federico II”, che interverrà sul “Giudizio di cognizione di primo grado: novità ed obiettivi prefissati dalla legge 206/2021”. Le conclusioni saranno, invece, affidate al professore avvocato Antonio Vecchione dell’Università degli Studi di Salerno; moderatrice l’avvocato Paola Iannelli, dottore di ricerca in Diritto Processuale Civile e vicedirettore della Scuola Bruniana.

La partecipazione darà diritto a tre crediti formativi, per iscriversi e ottenere il link per collegarsi al convegno è necessario inviare una email a [email protected]