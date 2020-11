Rifondazione Comunista presenta esposto in Procura sulla morte di Francesco Ruotolo

Condividi

Napoli, 19/11/2020; la Federazione Provinciale napoletana del Partito della Rifondazione Comunista comunica che in data odierna è stato inviato un esposto alla Procura della Repubblica sui ritardi verificatisi nelle cure domiciliari e nel ricovero del proprio dirigente Francesco Ruotolo, splendida figura sempre a disposizione della Napoli delle classi subalterne,a partire dal suo Rione Sanità, morto per Covid19 all’ospedale Cardarelli.

Quanto accaduto al nostro compagno – con soccorsi chiamati che non arrivano, ritardi nella comunicazione all’ASL competente della sua positività al coronavirus e molto altro – è, purtroppo, parte di una casistica non isolata negli ospedali della nostra città e della nostra Regione. Pertanto l’iniziativa intrapresa, d’intesa con la famiglia del nostro compagno, di coinvolgere la magistratura, è stata messa in essere soprattutto per evitare che casi simili si continuino a ripetere.

Rosario Marra, segretario provinciale PRC Napoli

