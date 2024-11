Riflettori accesi sul Fashion Gold Christmas, a Villa Cimmino l’evento il 13 dicembre

5 minuto di lettura

Condividi

Tutto già pronto per la nuova edizione del Fashion Gold Christmas 2024, l’attesissima manifestazione ideata ed organizzata da Alfonso Somma, patron di Moda Gold, agenzia specializzata in cinema, moda, spettacoli ed eventi, e dal modello e attore Nicola Coletta. Il prossimo 13 dicembre, a partire dalle ore 20.00, nell’incantevole Villa Cimmino, accogliente struttura per eventi e ricevimenti, situata a Castellammare di Stabia (Na), in Via Panoramica, 95, si terrà l’attesissima kermesse, che riproporrà la collaudata formula della conduzione a tre. Emanuela Tittocchia, attrice, conduttrice, opinionista, volto noto televisivo, vestita da Paolo Iovino, Nicola Coletta, top model e attore, vestito da Marco Nils ed Emanuela Gentilin, giornalista Mediaset, vestita da Cristian Guarino, vi aspettano per una serata all’insegna della moda, della musica e del divertimento. Si inizia con un esclusivo e raffinato Cocktail di benvenuto, si prosegue con il red carpet, le interviste, le sfilate e le premiazioni. Per l’edizione natalizia tanti i prestigiosi riconoscimenti, che saranno conferiti a personaggi del mondo dello spettacolo, del giornalismo e dello sport come i giovanissimi talentuosi Christian Cervone e Melissa Caturano, della fucina di talenti della PM5 Talent di Peppe Mastrocinque, il primo, protagonista del film Il treno dei bambini, e la seconda, interprete della serie Disney Uonderbois, Nicola Santini, giornalista e direttore del settimanale Vero, l’atleta, scrittore e personaggio televisivo Marco Maddaloni, la giovane cantante Fuliggine, il giornalista sportivo Raffaele Auriemma, Danilo D’Agostino, direttamente dal set de Il Paradiso delle Signore, e Daniela Ioia, attualmente impegnata sul set di Un posto al sole nel bellissimo ruolo di Rosa Picariello. Presenti anche vari professionisti nel settore della moda, dello spettacolo, fashion blogger, influencer ed ex premiati, Nel corso della serata le gettonatissime sfilate: Simona D con il suo brand di kimono invernali ed estivi ispirati alla cultura giapponese, adattati alla moda occidentale, ma anche abiti e accessori che esaltano l’individualità e la femminilità di chi li indossa, i capi sono realizzati a mano secondo la tradizione artigianale napoletana, inoltre il packaging, per la maggior parte dei capi, è un delizioso sacchetto riutilizzabile; Rita Lepre Couture con la sua linea di abiti da sera e da sposa su misura bella, elegante, seducente, dinamica pensata per la donna moderna che desidera capi unici e senza tempo; Cristian Guarino atelier, uno stilista versatile ed empatico con le sue creazioni uniche per una donna che si veste di carattere, di emozione, di energia allo stato puro, in una combinazione di colori e di stoffe; Marco Nils, brand di abbigliamento maschile, che combina elementi classici con dettagli irriverenti, gusto casual con tessuti classici, la sua New Fly Industries produce abbigliamento maschile e femminile per diversi brand italiani ed internazionali; Paolo Iovino Couture con la sua eleganza, raffinatezza, esclusività e charme sia per la donna che per l’uomo, eleganti, seducenti, dinamici, abiti da sera e da sposa, realizzati a mano, su misura ed esclusivi, che presenterà la nuova collezione cerimonia e sposa 2024/25; Giusy Marfella Sartore e Fashion Designer, referente della sezione giovani del territorio flegreo dell’Associazione Confraternita dei Sartori 1351, esperta della tecnica Shibori, antica arte decorativa giapponese e dell’arte del plissé; Accademia di moda scuola Moda Levi Eriques, scuola secondaria di secondo grado di Portici, diretta dal Dirigente Prof. Giovanni Liccardo, con le capsule collection realizzate dagli studenti; l’accademia SITAM Napoli, scuola di alta formazione sartoriale con corsi di modellista, taglio e cucito, l’uso avanzato di macchine per cucire industriali, le tecniche di taglio di precisione, la conoscenza dei tessuti e delle loro proprietà, l’arte della drappeggiatura, le tecniche di finitura a mano e competenze nel campo del design creativo e della moda sostenibile; La Cappellaia Matta dell’artista Lina Aletto, che si è ispirata alla favola di Alice nel paese delle meraviglie, con i suoi bijoux unici e personalizzati utilizzando materiali naturali come madreperla, ceramica e pietre naturali, le sue borse e i suoi cappelli dipinti; Myriam Denise Gentile, donna creativa ed estrosa, con tanti premi alle spalle, con i suoi capi personalizzati e su misura, ideati per esaltare ogni donna, indipendentemente dalla fisicità, facendola sentire unica, con l’uso di tessuti scintillanti, glitterati e

perlinati; Paola Bignardi, stilista eclettica, con le sue collezioni originali e sperimentali, arricchite da accessori artigianali come fiori, cappelli, pelletteria di alta gamma. La parte musicale sarà a cura del bravo e talentuoso Nello Longobardi, che è in uscita con il progetto Christmas in Naples e che ci presenterà durante la serata. Partner ufficiali: il Digital Sharing CEO di Marco Di Falco, esperto in Communication Marketing & Management, punto di riferimento per Artisti e Professionisti, che ha al suo attivo importanti collaborazioni, consulenze con risultati ragguardevoli, La “Meissa Eventi”, agenzia di organizzazione e design di matrimoni ed eventi con sede a Napoli proporrà il suo progetto “Essenzialmente Noi” Live Parfum Bar, con la creazione di profumi personalizzati, Il Vecchio Fauno, che accosta all’ospitalità e al calore familiare le capacità professionali di struttura alberghiera, posizionato di fronte agli scavi di Pompei, il ristorante Shaval gestito da Andrea, chef e sommelier, con innovazione e modernità, semplicità e qualità per una “food experience” a 360°, attraverso la quale esplorare tutta l’eccellenza dei prodotti campani. Il look dei capelli sarà curato da Immagine dell’hair style Rosa Biondelli, creativa e originale, da Parrucchiere uomo Nicola Verolla, che riesce a coniugare la tradizione e l’innovazione grazie alla conoscenza delle più moderne tecniche della cura dei capelli, la professionalità e l’amore per il bello, e da Ferdy’s Hair & Beauty di Gragnano, un salone specializzato nel settore della bellezza femminile globale con tecnologie d’avanguardia, il trucco sarà affidato a Imma Esposito, beauty specialist, che collabora con le migliori agenzie d’Italia e si occupa di formazione da tanti anni. I premi, tutti originali, sono realizzati a mano dall’artigiano Benvenuto Apicella, il vasaio vietrese. Le coreografie saranno curate da Stefania Maria, mentre l’ufficio stampa è gestito dal giornalista Antonio D’Addio, foto ufficiali di Fotografi Burrone di Vincenzo Burrone. Media partner Lo Strillo e Tele Club Italia, che seguirà interamente l’evento e ne farà un’ampia selezione. E poi le degustazioni di Babà Re, finissimo liquore alla crema di rum e pezzi di babà, e del buonissimo vino di Vincenzo Matrone di Matronae winexperience, prodotto a Boscoreale, ai piedi del Vesuvio, imbottigliato con cura e venduto in tutto il mondo, e degli ottimi prodotti di Punto Freddo, la Gelateria Dei Fratelli Pasquale e Giuseppe D’Apice sul Corso Nazionale a Scafati: panettoni artigianali di vario tipo, gelati raffinati, dolci per concludere con la torta ufficiale della manifestazione, opera del maestro pasticciere Luigi Fusco.

Wedding Location Villa Cimmino: una dimora storica immersa nella bellezza senza tempo del Golfo di Sorrento, dove eleganza, tradizione e innovazione si fondono per creare un’esperienza indimenticabile per gli ospiti. Villa Cimmino vanta una storia che affonda le sue radici nel XVIII secolo, quando fu costruita come residenza estiva per la nobile famiglia dei Principi di Cimmino. Nel corso dei secoli, la villa ha ospitato illustri personalità e ha subito diverse trasformazioni architettoniche, conservando sempre il suo fascino originario. Oggi, Villa Cimmino apre le sue porte a un pubblico desideroso di vivere un’esperienza unica in un ambiente raffinato ed esclusivo.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.