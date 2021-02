Rifiuti: Sapna, la società’ partecipata della Città’ Metropolitana di Napoli in soccorso alla provincia di Benevento

Condividi

SAPNA, società partecipata della città Metropolitana di Napoli, dà la disponibilità a conferire fino al 15/02/2021 presso lo STIR di Tufino i conferimenti effettuati ordinariamente dai Comuni della provincia di Benevento presso lo STIR di Pianodardine (AV)

SAPNA, società partecipata della città Metropolitana di Napoli, “Comunica che la società Irpiniambiente ha chiesto alla scrivente società di ricevere i conferimenti effettuati ordinariamente dai Comuni della provincia di Benevento presso lo STIR di Pianodardine (AV) dal 01/02/2021 fino a presumibilmente il 15/02/2021, in virtù di problemi tecnici che comportano l’impossibilità di ricevere RSU.

In virtù della consolidata disponibilità di reciproco aiuto tra le Province ed oggi degli Eda, e vista la capacità ricettiva del TMB di Tufino, si comunica che si sta provvedendo a ricevere dai Comuni della Provincia di Benevento RSU per un valore medio massimo di 50 ton/g. Ovviamente tali conferimenti sono organizzati in modo da non inficiare la funzionalità del TMB di Tufino e garantire il regolare scarico da parte dei Comuni dell’EdA NA 3”.

