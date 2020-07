Rifiuti: Nonno (Fdi), “centro rifiuti sotto la tangenziale? Schiaffo al Vomero e Soccavo”

“Il centro raccolta rifiuti sotto la rampa della tangenziale e’ uno schiaffo per il Vomero e per Soccavo”. Così Marco Nonno, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Napoli.

“De Luca – rilancia – è peggio di Bassolino, sui rifiuti non ha fatto nulla, ha utilizzato male le risorse e penalizza i cittadini napoletani.

Darò un sostegno morale e di idee ai cittadini che faranno sentire le loro ragioni”.

“È la mia storia, la difesa del territorio. È la cosa giusta da fare per tutelare ambiente e salute contro i ‘signori della monnezza'”, conclude.

