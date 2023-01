Rifiuti Napoli, Silvestro e Martusciello (FI): Da assessore Santagada una sceneggiata con figuranti. 

Condividi

“Farsi foto con alcuni dipendenti dell’Asia per dimostrare di andare con loro in giro di notte e’ una sceneggiata senza senso. Non è compito dell’assessore andare in giro con gli operatori la notte, se pure vogliamo immaginare che la storia sia vera. Mancuso che era una persona seria non lo avrebbe mai fatto. Vogliamo sapere dall’assessore quanto costano queste esternalizzazioni figurate, chi governa gli oltre 3 milioni e 600mila euro di affidamenti diretti, chi sono gli avvocati che beneficiano di oltre 50 mila euro di incarichi legali. Santagada stesse alla scrivania per avere notizie e governare i processi anziché andare a farsi fare fotografie con ex Cub” – dichiarano il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro e il coordinatore regionale Fulvio Martusciello