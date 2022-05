Riecco il Party del sorriso a Villa Domi la sesta edizione

Condividi

A Villa Domi riecco il “Party Del Sorriso” di Angelo Iannelli, dedicato alle persone meno fortunate. Una parata di stelle e Premio Cuore D’oro a Elena Presti e Cosimo Alberti.

Dopo il successo delle scorse cinque edizioni, ritorna il “Party del Sorriso”, serata di solidarietà dedicata alle persone meno fortunate . Si svolgerà Sabato 14 Maggio alle ore 20:00 nell’incantevole dimora settecentesca di Villa Domi la sesta edizione. L’evento è ideato e curato da Angelo Iannelli “ Ambasciatore del sorriso”, organizzato dall’ Associazione Vesuvius A.P.S. in collaborazione con Villa Domi Event di Domenico Contessa . Il sociale diventa luce ,il sorriso terapia e Napoli capitale dei grandi eventi . Lo slogan di questa edizione è “ Per donare un sorriso basta poco, avere un cuore grande”. Si preannuncia una serata ricca di emozioni, comprendente : Il Sociale ,la Moda, l’Arte, la Musica, i Balli , la valorizzazione del territorio attraverso le Eccellenze Enogastronomiche , tutto glorificato dalla solidarietà. Aprirà la serata il Gruppo Musicale di Acerra, a seguire la moda con l’ Accademia Maria Mauro , le modelle di “The Quiero Mucho “ e la sposa di Nunzia Di Bernardo , seguiranno momenti musicali con i cantanti : Luis Navarro , Michele Selillo e Mario Conte .L’atmosfera in villa diventerà magica con il percussionista Rosario Scotti Di Carlo e i giochi di luce di Aiguil Duisheeva . Alla serata saranno presenti tantissime personalità : blogger, vip, musicisti, pittori, istituzioni, imprenditori , ragazzi speciali e mass media .Includere, valorizzare e socializzare, sono i tre obbiettivi del produttore di emozioni Iannelli , C.t della nazionale del sociale che richiama tutti al grande evento per il suo Birtday.

Tantissimi i personaggi che hanno dato conferma al re del sorriso , che vuole rilanciare Napoli capitale degli eventi sociali nel mondo e stupirci in questa edizione :Corrado Ferlaino, Giulio Tarro, Gigi Savoia, Gigi Attrice, Lucia Cassini, Angelo Di Gennaro, Francesca Maresca , Diego Moreno,Antoine, Teresa Moccia, Marco Cristi, Massimiliano Cimino Crescenzo De Gennaro, ,Lino Blandizzi, Enzo Guariglia, Nicola Mora,Gino Accardo ,Francesco Iannelli, Lorenzo Crea, Cristian Musella, Antonio Riscetti, Fortuna Autiero, , Franco Melidoni , Alessia Fusaro , Zara De Felice,Chiara Aliberti, Diletta’ Bone’ Acanfora, Magda Mancuso , Stefania Pagano, Maria Grazia Verace, Morena De Rosa, Lina La Mura, Carmen La Bruna, Monica Pignataro, Alessia Caputo. Eduardo Angeloni, Daniela Sabella, Delia Pacilio, Andrea Iovino , Anna Semenkova, Miriam Rigione, Giulia Accardo, Susy Silvestri, Annabella Prisco ,Maria Grazia Liguori, Maria Guerriero, Roberto Minini (sosia Bono Vox), Natascia Ummaro, Ida Piccolo, Enza Guadagni, Miry D’amico,Maria Pirozzi, Vania Scarpato, Marianna Fortuna, Susy Fiorillo, Rosanna Romano, Ciro Marra, Alfredo Mariani, Massimo Sparnelli, Franco Capasso, Gigione Maresca, Raffaele Carlino, Franco Buononato, Teresa Lucianelli, Gianfranco Bellissimo, Vincenzo Assanti, Dora Chiariello, Pasquale Spera,Davide Guida, Giuseppe De Carlo, Rosita Arpaia, Gianni Testa, Vincenzo Maio, Davide Ponticiello e tanti altri ospiti a sorpresa .Per le istituzioni Invitato anche il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi , i consoli: Gerry Danesi e Giuseppe Gambardella, Il Presidente Confesercenti Campania Vincenzo Schiavo, il sindaco di Camposano Francesco Barbato , il sindaco di Somma Vesuviana , Salvatore Di Somma , il sindaco di Casola di Napoli Costantino Peccerella e tanti altri ospiti a sorpresa . Durante la serata ci saranno i” Percorsi D’arte in tour “ con l’esposizioni degli artisti: Marino Di Lorenzo, Nadia Basso, Marcello Eraldi, Giovanni Cardiero, Claudio Torino, Francesco Sellone e Tiziana Corvino. Momento clou della serata l’esibizione di “Ragazzi Speciali . Un vero festival delle eccellenze enogastronomiche campane ; I fiocchi di neve di Ciro Poppella, le pizze di Luciano Sorbillo , Azienda Agricola Luigi Turboli, Acqua Service, Latteria Sorrentina, I Sapori di Napoli, Sabatini Jamonita , Antonio Arfè e le sue primizie , l’angolo Nestle’, Pasta Gemme del Vesuvio, pelati La Torrente , Iazzetta, Cantine Mediterranee,Antonio Tiramisù, Mille Dolcezze di Nicola Obliato, confetti Rastiello, Rogante vino e spumante ,Terre Pompeiane con il liquore Baba Re’. Tanti i partner ; Miky Makeup artist Accademy , Angelo De Falco Gioielli, Go Away Donna, La Floricoltura di Michelangelo Griffo , Beaty System di Enzo Nocerino e Claudio Di Martino , Carlo Di Giacomo consolle e audio. Sistema Casa Immobiliare, Futura Service, Associazione Giaguaro “Accendi Un sogno “ Durante il Party “sarà consegnato il prestigioso premio “Cuore D’oro” realizzato dallo scultore Michele Buonincontri all’attrice e cantante Elena Presti e all’attore del soap” Un posto al Sole “Cosimo Alberti . La kermesse sarà condotta da Erennio De Vita , Edda Cioffi, Angelo Iannelli ed Emanuela Gambardella con le miss . Mara Mollo e Lucia Schettino . La manifestazione sarà ripresa e documentata dai più importanti mass media regionali e locali

.