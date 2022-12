Ridicolo a Forio, si installano luminarie natalizie luccicanti mentre l’impianto della pubblica illuminazione e’ obsoleto e fatiscente: che vergogna!

Condividi

di Gennaro Savio

Nel Comune di Forio, ormai a ridosso del Natale, in atmosfera di lutto e di tristezza collettiva per la tragica alluvione di Casamicciola, in fretta e furia si stanno montando le luminarie natalizie. Le palme che sul lungomare fanno da spartitraffico, sono state rivestite a festa da scintillanti lucine, mentre sul piazzale Cristoforo Colombo, campeggia un grosso albero di Natale. Altre luci sono state piazzate lungo il Corso Francesco Regine e in piazza San Gaetano. Quello che rende politicamente ridicola la corsa contro il tempo intrapresa dall’amministrazione comunale per giungere ad installare le luci natalizie entro l’antivigilia di Natale, è il fatto che in questi giorni a fronte di luminarie natalizie sfavillanti e luccicanti, in tutto il territorio di Forio l’impianto della pubblica illuminazione, utile anche e soprattutto a garantire sicurezza sulle nostre strade a pedoni e automobilisti, risulta essere obsoleto e fatiscente: assurdo! Pali della luce malfunzionanti, con lampadine fulminate oppure ormai inutilizzabili perché spezzati e mai sostituiti. Come in via Gaetano Morgera, oppure in via Piellero dove ormai da anni un palo della luce tranciato dal vento è stato appeso con dei cavi e ora penzola nel vuoto in una proprietà privata e non si è provveduto a sostituirlo neppure dopo la nostra segnalazione pubblica e il nostro servizio giornalistico di denuncia risalente a circa due mesi fa. E così in molte zone del paese di sera regna il buio pesto con tutti i rischi ed i pericoli che questo comporta per pedoni, automobilisti e scooteristi già costretti a fare i conti con un vergognoso e pauroso dissesto stradale pericolosissimo soprattutto nel tratto di strada che porta alla Frazione di Panza. Intanto altre luminarie devono essere ancora collocate. Ce la faranno i nostri “eroi” dell’amministrazione comunale a portare a compimento con successo questa corsa contro il tempo e a montare tutto entro l’antivigilia di Natale al cui arrivo ormai mancano solo 24 ore? Staremo a vedere. Una cosa è certa, però. Mentre l’Amministrazione del sindaco Francesco Del Deo provvede anche quest’anno ad illuminare il paese a festa, da dieci anni a questa parte l’impianto della pubblica illuminazione continua ad essere carente, obsoleto e malfunzionante con varie zone del paese tenute nel buio più totale: che vergogna!!!