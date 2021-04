Riconosci una fake-news sull’alimentazione

Condividi

Come riconoscere una fake news sull’alimentazione?

Internet è un mare di notizie molte veritiere altre inventate. Ci sono diversi modi per riuscire a distinguere una notizia vera da una falsa per evitare di credere ad una fake news soprattutto riguardante il mondo dell’alimentazione. Basta semplicemente seguire i seguenti punti:

1) Innanzitutto non dobbiamo soffermarci solamente a leggere il titolo ma dobbiamo leggere tutto l’articolo fino alla fine per capire a fondo l’informazione contenuta. Spesso i titoli sono accattivanti, vogliono attrarre click e non lasciano intendere con chiarezza ciò di cui tratta l’articolo.

2) Se la notizia viene riportata da un sito ambiguo che non è molto noto dobbiamo dubitare della veridicità delle informazioni e vedere se la stessa notizia è stata pubblicata da altri siti.

3) Se l’informazione viene riportata da un solo sito e non da altri allora molto probabilmente non è veritiera.

4) Dobbiamo anche fare molta attenzione alla data di pubblicazione della notizia, spesso potrebbe essere vecchia e riproposta solo per acchiappare qualche like sui social

5) Al termine dell’articolo dobbiamo vedere se sono riportate le fonti bibliografiche oppure, qualora non fossero presenti, possiamo chiederle a colui che ha pubblicato l’informazione.

Con questi semplici passaggi possiamo semplicemente sapere se la notizia che stiamo leggendo è vera oppure è frutto della fantasia dell’autore.

