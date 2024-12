Richard Gere a Che tempo che fa: “Sognavo di essere italiano” – Video

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – "Adoro l'Italia, se potessi sarei italiano". Richard Gere, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa nella puntata di stasera, confessa il suo 'sogno' di infanzia. "Sono cresciuto in una piccola città in upstate New York, gli unici ragazzini fighi erano gli italiani, elegantissimi, scarpe meravigliose, avevano questo modo di muoversi… Volevamo tutti essere italiani", dice l'attore —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.