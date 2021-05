Ricerca scientifica, Dante Labs e Ordine dei Biologi insieme per un progetto di alta formazione in ambito genomico

Condividi

ROMA. Un protocollo d’intesa per l’avvio di un progetto di alta formazione riservato ai biologi per la ricerca in ambito genomico. E’ quello stipulato dall’Ordine nazionale dei Biologi, che contribuirà con borse di studio, e Dante Labs, eccellenza mondiale italiana per il sequenziamento del DNA umano, che metterà a disposizione il proprio know-how. A tale iniziativa, che sarà presentata alla stampa, domani, mercoledì 26 maggio (a partire dalle ore 11), a Roma, nella sede di via Piramide Cestia 1/c dell’Ordine dei Biologi, anche in diretta streaming (sul canale Youtube Onb Tv e sulla pagina Facebook dell’ONB), si è giunti grazie al lavoro svolto dal concessionario autorizzato Vitha Group per Anima Genomic, “Dream & Dare” di Anna Maria Tomei, che ha messo in comunicazione l’ente dei Biologi italiani, rappresentato dal presidente, sen. Vincenzo D’Anna, con il mondo scientifico. Lo scorso settembre, proprio la multinazionale abruzzese Dante Labs, insieme con Vitha Group Spa, azienda aquilana specializzata nella vendita di prodotti per il benessere e la prevenzione della salute, ha lanciato “il prodotto” più innovativo del nuovo millennio: il sequenziamento del DNA umano al 100%. Da qui l’idea di unire le forze, varando una partnership con l’ONB, in grado di formare e qualificare i biologi attraverso un percorso di avanguardia nel campo della genomica.

