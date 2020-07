Ricerca: Gruppo Caldoro, vaccino sul cancro in tre anni? No al cabaret sulla salute

Condividi

Mancare di rispetto alle famiglie è roba da farabutti

“Sul vaccino per il cancro De Luca va oltre ogni limite di buonsenso”. Così il Gruppo ‘Caldoro Presidente’ in Consiglio regionale della Campania.

“Già nel 2016 aveva detto ‘in due anni il vaccino per il cancro’. Dopo quattro anni – ricordano dal gruppo consiliare – ripete ‘in tre anni il vaccino per il cancro’. Dia i numeri su tutto, si dedichi al cabaret ma non su questo, non sulla salute”.

“Non manchi di rispetto alla comunità scientifica e soprattutto ai malati ed alle loro famiglie. È roba da farabutti” concludono